Сенат США 12 лютого затвердив Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки країни. Вона була кандидаткою від президента Дональда Трампа.

Про це повідомляють NBC News та WP.

Політикиню підтримали 52 сенаторb, проти призначення Габбард виступили 48 посадовців. Кілька республіканців, які раніше скептично ставилися до призначення Габбард, заявили, що вона розвіяла їхні cумніви. Проти Габбард проголосував лише один республіканець Мітч Макконнелл.

На посаді жінка керуватиме 18 розвідувальними службами з бюджетом близько $100 мільярдів. Габбард стане головною радницею з розвідки для американського президента Дональда Трампа. Жінка пообіцяла втілити плани Трампа та скоротити витрати в Офісі директора нацрозвідки США.

Що Тулсі Габбард говорила про Україну

Габбард послідовно виступає проти підтримки України. Також вона неодноразово говорила про нібито існування біолабораторій в Україні, повторюючи наративи російської пропаганди. Вона критикувала політику президента Джо Байдена, звинувачуючи демократів у затягуванні конфлікту і критикуючи поставки зброї Києву.



У 2022 році Центр протидії дезінформації при РНБО заявляв, що Тулсі Габбард працює на іноземну авдиторію за гроші РФ.



Водночас під час слухань 30 січня цього року щодо її затвердження Габбард назвала РФ стратегічним конкурентом та заявила, що саме «Путін розв’язав війну проти України».