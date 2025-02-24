Польща відмовилась проводити саміти ЄС — Україна і ЄС — США

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що саміти ЄС — США та ЄС — Україна не будуть проводити в Польщі, як планувалось раніше.

Заяву Дуди цитує канцелярія президента Польщі.

Сам Дуда про це повідомив під час засідання Ради національної безпеки Польщі.

«Я шкодую, що саміти ЄС — США та ЄС — Україна в Польщі були скасовані», — зазначив він.

Як повідомляє канцелярія президента, засідання Ради національної безпеки Польщі відбулося у зв’язку з «початком мирного процесу», який має на меті завершити війну в Україні.

На зустрічі Дуда наголосив, що Польща підтримує Україну у політичній, військовій та гуманітарній сферах.

«Наша позиція незмінна: ця війна має завершитися справедливим миром — таким, що гарантує, що Росія більше не нападе на жодну країну. Це також означає відновлення верховенства міжнародного права», — додав польський президент.