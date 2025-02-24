Служба безпеки викрила двох настоятелів храмів УПЦ (МП) — вихваляли Путіна

Служба безпеки України викрила двох настоятелів храмів УПЦ (МП). Правохоронці стверджують, що обидва вихваляли Путіна і поширювали антисемітські заклики.

Про це пише пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, очільники храмів у Житомирській та Вінницькій областях публічно вихваляли Путіна, закликали до захоплення всієї території України та поширювали антисемітські висловлювання, а також «розганяли» російську пропаганду в спілкуванні з прихожанами та через свої акаунти в соцмережах.

У СБУ зазначають, що підозру оголосили протоієрею однієї з церков на Житомирщині, який підтримує політику Кремля і принижує гідність представників єврейського народу.

Другий фігурант — ієромонах одного з храмів на Вінниччині, який агітував до захоплення Києва та інших регіонів України.

Обох підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Підозрюваним загрожує до десяти років увʼязнення.