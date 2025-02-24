Українські безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод та інші цілі в РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч проти 24 лютого атакували Рязанський нафтопереробний завод у РФ та інші російські цілі.

Про це повідомляє Генштаб.

Це підприємство працює на потреби російської армії. У Генштабі кажуть, що відомо про щонайменше 5 вибухів внаслідок атаки в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюють.

Сили безпілотних систем також атакували нафтобазу. Наразі фіксують пожежу в районі ФДКУ комбінату «8 марта» у Тульській області РФ. ФДКУ — це державна установа в Росії, яка підпорядковується уряду та може займатися виробництвом, безпекою чи виконувати інші державні завдання.

«Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме», — наголосили в Генштабі.