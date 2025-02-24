За ніч Росія запустила по Україні 185 дронів. Ось як спрацювала ППО

У ніч на 24 лютого 2025 року Росія запустила по Україні 185 дронів — ударних Shahed та імітаторів — з різних напрямків. Сили ППО збили 113 ворожих БпЛА, ще 71 — не досяг цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Через російську атаку постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.