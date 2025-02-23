Спецпредставник США: «стамбульські домовленості» можуть стати орієнтиром для угоди між Україною та Росією

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу, а також учасник урегулювання війни в Україні Стів Віткофф заявив, що США підійшли «дуже близько, щоб щось підписати». За його словами «стамбульські домовленості» можна використати «як орієнтир для укладення мирної угоди між Україною та Росією».

Про це він сказав у інтервʼю CNN.

Американський посадовець не розповів про умови угоди, але сказав, що в будь-якій мирній угоді «кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні».

За його словами, президент США Дональд Трамп показує, «що шлях до миру — це поступки та досягнення консенсусу».

На думку посланця президента США з питань Близького Сходу, війна Росії проти України «була спровокована».

«Тоді були всілякі розмови про вступ України в НАТО. Це фактично стало загрозою для росіян, і тому ми повинні мати справу із цим фактом», — заявив Віткофф.

Що за «стамбульські домовленості»

Першого березня 2024 року видання The Wall Street Journal опублікувало умови мирної угоди Росії та України, які обговорювались на початку війни в Стамбулі. 15 червня 2024 року майже такий же документ опублікувала газета The New York Times.

Ось головне із цієї нереалізованої угоди.

Росія хотіла залишити за собою Крим, а от долю інших територій пропонували вирішити на особистій зустрічі Зеленського і Путіна.

Москва просила зняти українські санкції, що діють з 2014 року, і закликати до такого ж кроку західних партнерів.

Проєкт угоди передбачав обмеження чисельності українських військ і кількості військової техніки. Тут сторони категорично не зійшлись: Москва хотіла не більше за 100 тисяч військових (ЗСУ + Нацгвардія), а Київ — не менше ніж 250 тисяч. Також сторони не дійшли згоди щодо дальності зброї — 40 кілометрів проти 280.

Найбільшою проблемою став пункт про захист України в разі майбутнього нападу. У такому разі на допомогу Україні мали б прийти країни-гаранти — Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція, але тут є цікавий нюанс: Москва хотіла, щоб таку допомогу узгоджували всі гаранти. Тобто Росія могла напасти на Україну і заборонити гарантам надавати підтримку.

Після таких пунктів і «пропозицій», за словами члена української переговорної групи, Київ втратив інтерес до переговорів.