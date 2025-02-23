Зеленський: Україна займається розробкою аналогів Patriot

Україна займається розробкою аналогів Patriot.
Про це на пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, в Україну досі не зайшла вся зброя, про яку домовились у липні 2024 року на Вашингтонському саміті НАТО, зокрема це і Patriot.
На цій же пресконференції президент наголосив, що Україні потрібно ще 20 систем Patriot. Він сказав, що орієнтовна ціна кожної системи сягає $1,5—1,8 млрд. Наразі найбільшу кількість Patriot Україна отримала від Німеччини.
- На початку літа 2024 року Київ активно закликав союзників передати Україні додаткові системи Patriot та інші засоби ППО, щоб захиститися від російських атак.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року країни Заходу надали Україні різні системи ППО, але всі ракети можуть збивати тільки американські ЗРК Patriot — в українських військових таких лише кілька одиниць. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово закликав іноземних партнерів передати Україні 5—7 систем Patriot і називав цю кількість мінімально необхідною. Для повного захисту неба над Україною потрібні 25 систем Patriot.
- У вересні минулого року Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про передачу Україні системи Patriot. Міноборони Румунії зазначало, що постачить одну із семи систем у конфігурації 3+ , закуплених у США. Це найсучасніший варіант системи захисту Patriot, його використовують США та майже 20 інших союзників НАТО.
- У листопаді 2024 року Нідерланди доставили в Україну три нові пускові установки системи ППО Patriot.