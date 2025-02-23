Росія запустила вночі по Україні 267 дронів, 138 з них збили

У ніч проти 23 лютого росіяни атакували Україну 267 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 138 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три з них полетіло в напрямку Білорусі, один — у Росію.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя. Зокрема, у Києві уламки дронів впали у Печерському, Голосіївському та Дарницькому районах, виникло кілька пожеж, без постраждалих.

У Кривому Розі росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, одна людина загинула та троє постраждали.