Команда Трампа впевнена, що зможе закінчити війну в Україні найближчого тижня

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією для припинення війни в Україні вже «цього тижня».

Про це Левітт сказала журналістам 22 лютого, передає The Hill.

«Президент, його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього (найближчого) тижня», — сказав вона.

Цей коментар зʼявився після того, як Трамп припустив, що у президента України Володимира Зеленського «немає козирів» і йому не обовʼязково бути присутнім на зустрічах.

Левітт додала, що радник з питань національної безпеки Майк Волтц працюватиме над угодою «цілодобово» на цих вихідних, а міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговоренні запропонованої угоди з українцями щодо видобутку корисних копалин.

«Коли мова йде про критичні корисні копалини, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це дозволить повернути американські податки, — заявила Левітт.