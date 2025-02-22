ХАМАС повернув Ізраїлю тіло заручниці Шірі Бібас. Раніше замість неї передали тіло невідомої жінки

Палестинське угруповання ХАМАС передало Ізраїлю тіло загиблої заручниці Ширі Бібас. Напередодні бойовики передали тіло невідомої жінки замість неї.

Про це пише The Times os Israel.

Бойовики передали тіло Бібас співробітникам Червоного Хреста ввечері 21 лютого, а ті передали її Ізраїлю. Поліція доправила тіло жінки на судову експертизу. Згодом кібуц Нір-Оз офіційно оголосив, що 32-річну Ширі Бібас «жорстоко вбили» в полоні ХАМАС.

«Нашу Ширі вбили в полоні. ...Ширі була прекрасною матірʼю для Аріеля і Кфіра, люблячою супутницею для Ярдена, відданою сестрою і тіткою, а також неймовірним другом», — заявила родина загиблої ізраїльтянки.

Загиблі в полоні ХАМАС Шірі Бібас та її син Кфір.

20 лютого ХАМАС повернув Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників, стверджуючи, що це Ширі Бібас, її діти Аріель і Кфір, а також 83-річний Одед Ліфшиц. Усіх їх викрали 7 жовтня 2023 року з кібуцу Нір-Оз під час нападу бойовиків.

Аналіз ДНК підтвердив, що бойовики повернули тіла двох маленьких синів Ширі Бібас — Аріеля, якому на момент смерті було чотири роки, і Кфіра, який загинув у віці десяти місяців. Однак у ЦАХАЛ заявили, що зразки ДНК дітей не мають збігів із ДНК тіла жінки, яке ХАМАС повернув під виглядом Ширі Бібас.

ХАМАС ще в листопаді 2023 року заявляв, що Ширі, Аріель і Кфір загинули, але підтверджень цієї інформації не було. Ізраїль із посиланням на розвіддані та результати судової експертизи заявив, що Аріеля та Кфіра Бібаса вбили в листопаді 2023 року, коли вони були в полоні ХАМАС. Ізраїль заперечує, що діти загинули через ізраїльський авіаудар, як спочатку заявляли бойовики.

Чоловік Ширі й батько її дітей Ярден Бібас теж був заручником ХАМАС. Його звільнили з полону 1 лютого.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

18 лютого Ізраїль заявив, що розпочне переговори про другий етап угоди про припинення вогню в Газі, включно з обміном ізраїльських заручників на палестинських увʼязнених.