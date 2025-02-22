Українські дрони вдарили по ключовому обʼєкту транспортування нафти на Кубані

У ніч на 20 лютого дрони Служби безпеки України вдарили по нафтоперекачувальній станції «Нововеличковська» у Краснодарському краї РФ — вона зупинила роботу.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.

Через цю станцію йде постачання на Афіпський та Ільский нафтопереробні заводи, тож це один із ключових обʼєктів транспортування нафти на Кубані.

Удар дронів прийшовся по електропідстанції 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, знеструмилась і зупинила перекачування нафти. Зараз росіяни встановлюють суму збитків. Раніше Україна не повідомляла про атаку.

Це вже восьма атака СБУ на енергетичні обʼєкти Росії з початку року. Вони завдають багатомільйонних збитків та ускладнюють логістику російської армії, бо перешкоджають постачати паливо.