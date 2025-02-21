Від початку року у водоймах в Україні загинули 79 людей. Серед них — діти

Від початку року у водоймах України загинули 79 людей, серед них — шестеро дітей.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

Це статистика станом на 20 лютого. Серед загиблих переважна більшість чоловіки — 65, а жінок — 14. Імовірно, це повʼязано із зимовою риболовлею. Попри те, що крига небезпечна, люди виходять на лід, ризикуючи життям. Найбільше нещасних випадків трапляється на річках — 46, на ставках — 33.

«Найстрашніший випадок стався на Херсонщині, де під лід провалилися четверо дітей з однієї родини. Одну вдалося врятувати, троє інших, на жаль, загинули», — розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Також надзвичайники змогли врятувати 68 людей з крижаної пастки, з них — 20 дітей.

У ДСНС закликають — у жодному разі не виходити на лід, якщо його товщина менше ніж 7 см. Якщо ви побачили людину, яка провалилася під кригу, — телефонуйте до Служби порятунку за номером 101 або 112.