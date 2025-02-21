Politico: Іноземні розвідки остерігаються ділитися секретами зі США за президенства Трампа

Іноземні розвідки остерігаються ділитися секретними даними з адміністрацією президента США Дональда Трампа — вважають її «ненадійною» в зберіганні інформації.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Союзники, які регулярно обмінюються розвідданими з Вашингтоном, занепокоєні, що Трамп продовжить розкривати секретну інформацію і під час свого другого президентського терміну. Тривога посилилися після того, як Конгрес США ухвалив суперечливі рішення Трампа щодо нагляду за розвідувальними операціями. А також на тлі звинувачень у тому, що конфіденційні дані вже обробляють неналежним чином.

Водночас співпраця у сфері збору та обміну розвідувальною інформацією має глибокі корені — її нелегко розірвати. Вашингтон часто віддає більше даних, ніж отримує. А американські і європейські розвідувальні служби часто проводять спільні операції зі збору розвідувальної інформації.

«Ви не можете просто припинити це», — сказав неназваний представник північноєвропейського оборонного відомства.

Politico зазначає, що можна посилити захист найбільш цінної і ретельно охоронюваної інформації, отриманої від агентів в інших країнах, чиє життя може опинитися під загрозою в разі її розголошення. Вони могли б, наприклад, у розмовах з американськими колегами проминати деталі, що могли б розкрити місцезнаходження або особу агента.

Принаймні деякі союзники під час першого терміну Трампа надавали менше інформації. Наприклад, одного разу він поширив в Х (колишній Twitter) надсекретне зображення іранського ракетного полігону і поділився надсекретними даними ізраїльської розвідки з російським міністром закордонних справ.

Колишній високопосадовець британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 розповів, що раніше, за першої каденції Трампа, вони були обережні щодо того, якою інформацією із секретних проєктів з ним ділитися.

Стурбовані іноземні партнери сподіваються, що більше матимуть справу з директором ЦРУ Джоном Реткліффом і менше з директором національної розвідки Тулсі Габбард. За першої адміністрації Трампа Реткліфф обіймав посаду директора національної розвідки і його вважали одним із найменш суперечливих кандидатів у кабінеті президента.

Речниця ЦРУ Ліз Лайонс зазначила, що ці звинувачення «не мають підстав». За її словами, розвідувальне агентство «неймовірно серйозно» ставиться до міжнародних партнерів.

При цьому Politico називає занепокоєння партнерів США «далеко не гіпотетичними». За місяць президентства Трампа американську розвідку вже звинуватили в неналежному поводженні із секретною інформацією. За даними видання, ЦРУ надіслало незасекречений електронний лист із переліком імен та ініціалів нещодавно найнятих аналітиків і оперативників, багато з яких були найняті для роботи з Китаєм, до управління кадрів. Тож тепер їх можуть прослуховувати іноземні розвідки.