США можуть повністю вийти з ООН — законопроєкт розглянуть у Конгресі

Конгресмени-республіканці подали на розгляд законопроєкт щодо повного виходу США з Організації Об’єднаних Націй. На їхню думку, вона не сприяє просуванню американських інтересів і не відповідає політиці президента Дональда Трампа «Америка понад усе».

Про це пише Fox News.

Сенатор-республіканець Майк Лі з Юти 20 лютого представив документ, який передбачає припинення членства США в ООН і в усіх її підрозділах, а також їхнє фінансування.

«Зароблені важкою працею долари американців спрямовувалися на ініціативи, які кидають виклик нашим цінностям, потураючи тиранам, зраджуючи союзників і поширюючи фанатизм», — говорив Лі.

Двоє республіканців з Палати представників також внесуть документ на розгляд нижньої палати Конгресу. Один із них, Чіп Рой, звинуватив ООН у підтримці ХАМАС і діях проти Ізраїлю — близького союзника США, а також у «поширенні кліматичної істерії» і «покриванні китайських програм примусових абортів і стерилізації».

Законопроєкт передбачає, що США не братимуть участі в миротворчих операціях ООН, офіційно вийдуть зі Всесвітньої організації охорони здоровʼя та всіх конвенцій ООН. А ще Сенат США матиме погоджувати всі взаємодії країни з ООН.

США — найбільший донор ООН. У 2022 році внески країни становили понад $18 мільярдів — це приблизно третина загального бюджету організації.