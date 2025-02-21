Уночі РФ атакувала Україну 160 дронами та двома балістичними ракетами. Скільки вдалося збити

У ніч проти 21 лютого РФ атакувала Україну 160 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Цієї ночі ворожа армія також атакувала Одещину двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23».



Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 87 ворожих дронів зі 160. Ще 70 БпЛА локаційно втратили без негативних наслідків.









Безпілотники цієї ночі Росія запускала із різних напрямків, зокрема це Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово. А ракети — з території тимчасово окупованого Криму.

Українська ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Через ворожу атаку постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.