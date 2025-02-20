Instagram представив новий «прозорий» варіант реклами на платформі

Instagram вводить новий формат реклами як розширення для Partnership Ads. Новинка називається Testimonials — вона дозволить інфлюенсерам залишати спонсоровані коментарі під публікаціями брендів.

Про це повідомила Meta.

Такі відгуки зʼявлятимуться в коментарях під рекламними постами компаній у стрічці Instagram або Reels. Раніше бренди платити інфлюенсерам за коментарі чи стимулювали покупців залишати позитивні відгуки, і через це було складно зрозуміти, чи людина справді задоволена товаром, чи це реклама.

Testimonials мають зробити цей процес прозорішим. Інфлюенсери самі зможуть позначати свої відгуки як рекламні. В Instagram вважають, що це підвищить довіру до брендів і блогерів.

Instagram

За даними Meta, 40% користувачів Instagram орієнтуються на поради блогерів та інфлюенсерів при виборі товарів у соцмережі.