Ніколь Кідман, Жизель Пеліко і Лауфі. Журнал Time назвав жінок року

Американський журнал Time назвав 13 жінок 2025 року — вони працюють над створенням «кращого і більш справедливого» світу.

Серед них — акторка Ніколь Кідман. У 2017 році вона пообіцяла кожні 18 місяців працювати щонайменше з однією жінкою-режисеркою заради відновлення гендерного балансу в Голлівуді. Відтоді актриса брала участь у зйомках фільмів і серіалів 19 жінок-режисерок.

Джордан Чайлз і Ейжа Вілсон потрапили на обкладинку, оскільки жодна сфера минулого року так не прославляла жінок, як спорт, зазначає Time. Також журнал додає, що спортсменки подружилися напередодні Олімпійських ігор у Парижі.

До списку увійшла й 72-річна француженка Жизель Пеліко. У 2011—2020 роках чоловік накачував її наркотиками і вербував десятки інших чоловіків в інтернеті, які ґвалтувати її вдома, коли вона була непритомна. Жизель Пеліко вирішила зробити справу публічною і стала новим символом боротьби за права жінок. А її чоловік отримав 20 років вʼязниці.