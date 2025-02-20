У Бердянську підірвали заступника голови окупаційної адміністрації

В окупованому Бердянську підірвали авто так званого заступника голови окупаційної адміністрації міста Євгена Богданова — він помер.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

В окупаційній адміністрації Бердянська Богданов відповідав за контроль за фінансами та будівництво фортифікаційних споруд в окупованих районах Запорізької області. ГУР зазначає, що він неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

Пресслужба ГУР Міноборони України

Вибух, у якому помер Богданов, пролунав 20 лютого о 06:05 біля 96 будинку на Східному проспекті. Його сірий автомобіль Renault Duster вигорів дотла.

Богданов народився в 1970 році в місті Пікалево Ленінградської області Росії. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста російськими військами у 2022 році. На посаду в окупаційній адміністрації його призначили російські спецслужби.