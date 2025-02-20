У Дніпрі на замовлення РФ хотіли підірвати експравоохоронця — підозрюваних затримали

Правоохоронці затримали агентурну групу російських спецслужб, яка на замовлення РФ намагалася підірвати у Дніпрі ветерана-правоохоронця.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, до підготовки теракту в Дніпрі російські спецслужби залучили 52-річну медсестру з Вінниччини, 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу. Їх росіяни завербували через телеграм-канал з пошуку «швидких заробітків».
За вказівками російських спецслужб фігуранти з Харкова приїхали до Нікополя на Дніпропетровщині, де забрали саморобний вибуховий пристрій зі схованки.
Потім вони приїхали у Дніпро та залишили вибухівку в орендованій квартирі. Після цього обидва агенти повернулися до Харкова, щоб «залягти на дно» та очікувати на подальші вказівки від куратора з РФ.
Перед виїздом пара заховала ключі від квартири на території клумби поруч із будинком — для агентки з Вінниччини.
За цією адресою жінка забрала вибухівку і встановила її біля гаража у дворі, де живе ветеран-правоохоронець.
Жителька Вінниччини мала активувати саморобний вибуховий пристрій, коли до нього наближався колишній правоохоронець. Правоохоронці затримали її на гарячому, коли жінка готувалася активувати вибухівку через пульт дистанційного керування. Фігурантів із Харкова затримали одразу після цього.
Зловмисникам повідомили про підозру у закінченому замаху на теракт, вони перебувають під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Останнім часом в Україні почастішали випадки, коли Росія вербує українських громадян, обіцяючи їм кошти, щоб ті підривали, мінували відділки поліції, інші держоргани та правоохоронців або військових різних структур.
- А у травні минулого року в Україні почалася масова хвиля підпалу автівок військових. За цим стоять підрозділи ФСБ і Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнє ГРУ). Саме спецслужби та їхні цивільні спільники й підкуповують українців, зокрема підлітків. Російський слід підтвердили як найперші палії, так і листування, і отримані інструктажі, кажуть в СБУ.
- У грудні 2024 року Служба безпеки України запустила офіційний чат-бот «Спали ФСБешника», щоб українські громадяни могли повідомляти, коли російські агенти намагаються завербувати їх для підпалу, теракту чи мінування.