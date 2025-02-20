Україна виконала більшість рекомендацій Ради Європи для запобігання корупції серед нардепів, суддів та прокурорів

Україна задовільно виконала 18 з 31 рекомендації щодо запобігання корупції стосовно народних депутатів, суддів та прокурорів.

Про це йдеться у звіті Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

З решти рекомендацій 11 були виконані частково, а дві не були виконані.

Зокрема, були виконані повністю такі рекомендації:

вжити заходів для забезпечення належного контролю над чинними вимогами до декларування активів;

затвердити правила, що регулюють відносини народних депутатів із лобістами та іншими третіми сторонами, які хочуть вплинути на законодавчий процес;

проаналізувати доцільність зменшення кількості органів, які беруть участь у призначенні суддів.

Частково були виконані наступні рекомендації:

удосконалити правила щодо подарунків, які можуть приймати нардепи, судді та прокурори, зокрема знизити пороги вартості таких подарунків;

забезпечити опрацювання всіх законопроєктів із дотриманням відповідного рівня прозорості та консультацій;

розробити та затвердити кодекс поведінки нардепів України за участю самих нардепів та забезпечити легкий доступ до нього представників громадськості;

значно посилити внутрішні механізми контролю за доброчесністю в Раді;

забезпечити, щоб оцінювання суддів проводили судді на основі заздалегідь визначених єдиних та обʼєктивних критеріїв, які стосуються їхньої повсякденної роботи;

забезпечити, щоб у всіх провадженнях усі рішення про відвід судді ухвалювалися без його участі та могли бути оскаржені;

чіткіше сформулювати визначення дисциплінарних правопорушень, які стосуються поведінки суддів.

Дві рекомендації, які залишаються невиконаними, стосуються прокуратури:

запровадити системи випадкового розподілу справ між окремими прокурорами;

більш точно визначити дисциплінарні правопорушення, повʼязані з поведінкою прокурорів і дотриманням ними етичних норм, а також розширити спектр наявних дисциплінарних санкцій.

«GRECO закликає українську владу вжити подальших заходів з метою виконання 13 рекомендацій, що залишилися невиконаними. Вона просить голову української делегації надати звіт про прогрес у виконанні невиконаних рекомендацій до 30 листопада 2025 року», — додали в організації.