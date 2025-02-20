Reuters: На трьох танкерах у Середземному морі сталися вибухи — всі вони нещодавно заходили в російські порти

Три нафтові танкери були пошкоджені вибухами за останній місяць в результаті окремих інцидентів у Середземному морі.

Про це агентству Reuters повідомили джерела в галузі судноплавства і безпеки.

Ці інциденти є першими випадками пошкодження вибухами невійськових суден, що сталися в центральному Середземноморʼї за останні десятиліття.

Вибух спричинив метрову пробоїну нижче ватерлінії на корпусі грецького нафтового танкера Seajewel в порту на півночі Італії 15 лютого, повідомило одне з джерел. Другий вибух стався через 20 хвилин на тому ж судні, але не завдав подальшої шкоди.

Італійська прокуратура розпочала розслідування інциденту, який стався з Seajewel, коли судно стояло на якорі перед портом Савона-Вадо, повідомив Reuters прокурор міста Савона.

Інше судно, яким керує компанія Thenamaris, нафтовий танкер Seacharm, також було пошкоджене вибухом біля турецького середземноморського порту Джейхан наприкінці січня, повідомили два джерела.

У третьому інциденті в лютому біля берегів Лівії пошкодження отримав танкер для перевезення хімікатів і продуктів під прапором Ліберії Grace Ferrum. За словами джерел, судно потребує рятувальної операції.

Усі три судна нещодавно заходили в російські порти, згідно з даними відстеження суден і джерелами.