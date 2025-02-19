МОЗ назвав найпопулярніші ліки, ціни на які знизять на 30%

Міністерство охорони здоровʼя оприлюднило перелік 100 найпопулярніших українських ліків, відпускні ціни на які з 1 березня знизять на 30%.

До 100 найпопулярніших ліків увійшли 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія «Дарниця», 17 позицій — «Фармак», 22 позиції — Київський вітамінний завод, пʼять — «Кусум Фарм», шість — «Юрія-Фарм», вісім — корпорація «Артеріум», дві — фармацевтична фабрика «Віола», три — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, ще десять — «ІнтерХім».

У списку є ліки, які застосовуються проти кашлю і застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням або в таблиці нижче.

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