У Китаї до страти засудили колишнього віцепрезидента найбільшого банку у світі

У Китаї засудили колишнього віцепрезидента банку Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Чжан Хунлі до смертної кари з відстрочкою у два роки за хабарництво.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з рішенням суду, всі його активи будуть конфісковані.

Китай вперше розпочав розслідування корупції проти Чжана наприкінці 2023 року. У травні минулого року його заарештували, а в серпні висунули звинувачення в хабарництві.

Слідство встановило, що Чжан отримав хабарів на суму 177 мільйонів юанів ($24 мільйони) у період з 2011 по 2022 рік в обмін на сприяння у видачі кредитів та працевлаштуванні інших людей.

Чжан приєднався до ICBC, найбільшого банку світу за розміром активів, у 2010 році як виконавчий віцепрезидент з Deutsche Bank. Він став першим банкіром з іноземного банку, найнятим на вищу керівну посаду в одному з державних банків Китаю.

У 2018 році він звільнився з банку через сімейні обставини і став співголовою приватної інвестиційної компанії Hopu Investment Management Co.

Час роботи Чжана в ICBC частково збігався з часом роботи Лі Сяопенга, колишнього голови та партійного секретаря China Everbright Group, та Конг Ліна, колишнього керівника China Renaissance Holdings Ltd. Обидва були причетні до хабарництва.