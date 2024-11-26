У Китаї ексголову Bank of China засудили умовно до смертної кари за хабарі

Суд у китайській провінції Шаньдун виніс колишньому голові правління одного з найбільших банків Китаю — Bank of China — Лю Ляньге умовний смертний вирок за хабарництво і незаконну видачу кредитів.

Про це пише Reuters.

Його засудили до смертної кари з відстрочкою на два роки. Це означає, що вирок виконають тільки в тому випадку, якщо він скоїть нові злочини протягом цього періоду. У разі помилування йому загрожувало б довічне увʼязнення.

Суд заявив, що Лю скористався своїм становищем, щоб домогтися підвищення по службі для багатьох людей, і що сума отриманих хабарів була «особливо великою» — понад 121 мільйон юанів ($17 мільйонів).

Оскільки Лю «правдиво зізнався» у скоєнні злочину, а більшу частину викрадених грошей і майна у справі повернули, смертний вирок не буде негайно виконаний, заявив суд.

Лю Ляньге працював у банківських і фінансових установах, зокрема в центральному Народному банку Китаю та Експортно-імпортному банку Китаю, перш ніж у 2019 році його призначили головою Bank of China.

У жовтні минулого року правляча Комуністична партія Китаю вигнала колишнього голову, звинувативши його в незаконній діяльності та отриманні хабарів.

Reuters зазначає, що в останні місяці китайська антикорупційна служба розпочала репресії проти фінансового сектору, які зачепили деяких високопосадовців, зокрема Лю і колишнього заступника голови центрального банку Фань Іфея, якого в жовтні засудили до смертної кари за отримання хабарів, теж із дворічною відстрочкою.