Теракт у Миколаєві. Поліція затримала неповнолітніх агентів Росії

Удень 14 лютого в Миколаєві пролунав вибух біля закладу громадського харчування. Поліція встановила, що до нього причетна Росія, і затримала чотирьох неповнолітніх підозрюваних.

Про це повідомила Національна поліція України.

Слідчі встановили, що до теракту причетні жителі Полтавщини — четверо неповнолітніх 14—17 років та 42-річна жінка. Росія завербувала їх через популярний месенджер — вони прагнули знайти швидкий заробіток.

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За інструкціями росіян, неповнолітні виготовили вибухівку, поклали в рюкзак та передали його 42-річній жінці. Вона підійшла до групи військових, після чого вибухівку підірвали дистанційно — через виклик на мобільний телефон.

Унаслідок вибуху загинула жінка, що несла вибухівку, та троє військових. Ще сім людей постраждали, вони в лікарні з різним ступенем важкості.

Неповнолітніх підозрюваних затримали у них вдома. Під час обшуків вилучили мобільні телефони, у яких знайшли докази контактів зі спецслужбами Росії. А також компоненти для створення саморобної вибухівки.

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Їм повідомили про підозру в терористичному акті, що призвів до смерті людей. Підозрювані під вартою. Незважаючи на юний вік, їм загрожує довічне позбавлення волі.