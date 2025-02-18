Fox News: Росія і США розробили план припинення війни — передбачає припинення вогню і вибори в Україні

Росія і США розробили триступеневий мирний план припинення російсько-української війни. Він передбачає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Про це повідомила журналістка телеканалу Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на іноземних дипломатів, близьких до переговорів у Саудівській Аравії.

За інформацією джерел видання, США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою для врегулювання війни. Ця умова викличе суперечки сторін, оскільки Росія «не проводить справжніх виборів», а в Україні хочуть перешкодити приходу до влади проросійського маріонеткового президента

Що президент США Дональд Трамп, що лідер РФ Володимир Путін нібито оцінюють шанси на переобрання чинного президента України Володимира Зеленського як низькі.

За даними Fox News, в Україні вважають, що Путін високо оцінює шанс обрання в Україні «маріонеткового» президента. Він вважає, що будь-який інший кандидат, крім Зеленського, буде більш гнучкий до переговорів і поступок. Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів в Україні, зокрема можливість обрання проросійського кандидата.

Оновлено: Представники США або України поки що не коментували повідомлення про план припинення війни. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров «не бачив інформації» про «триступеневий мирний план», про який повідомляли джерела Fox News