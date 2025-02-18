Новини

СБУ: Працівник колонії на Київщині передавав росіянам дані про ексзасуджених, що воюють у ЗСУ

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Правоохоронці затримали керівника відділення соціально-виховної та психологічної роботи однієї з виправних колоній на Київщині за підозрою в державній зраді.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, підозрюваний передавав росіянам інформацію про колишніх ув’язнених, які нині воюють у лавах штурмових підрозділів української армії. Найбільше росіян цікавили їхні персональні дані, дати їхнього звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання.

1 3

СБУ

СБУ стверджує, що російські війська за допомогою цих даних хотіли встановити локації Сил оборони та спробувати завербувати українських військових.

Аби передати розвіддані, підозрюваний використав доступ до службової документації — стосувалася особистих відомостей про колишніх увʼязнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт. СБУ каже, що його затримали на гарячому — він намагався відправити документи до російської Федеральної служби безпеки.

Під час обшуків у підозрюваного знайшли пʼять мобільних телефонів та SIM-карти, які він використовував для звʼязку з росіянами. За даними слідства, в обмін на співпрацю окупанти обіцяли агенту «евакуацію» до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Локації Сил оборони України вже убезпечили.

  • 17 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил України. Закон передбачає можливість для увʼязнених вийти на волю за умовно-достроковим звільненням (за рішенням суду) для військової служби за контрактом. Однак такою можливістю можуть скористатися лише ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.