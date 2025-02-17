У київській школі учні розіграли сценку з побиттям військового ТЦК. Міносвіти й поліція зреагували

В одній зі столичних шкіл учні влаштували свято, на якому розіграли сценку з побиттям війського Територіального центру комплектування. На інцидент зреагували міністр освіти й науки Оксен Лісовий та поліція.

На відео, записаному зі шкільного свята, видно епізод, коли учень у військовій формі з написом «ТЦК» на куртці виходить на сцену, де його бʼє інший учасник сценки. Потім «військового» витягли за руки зі сцени.

«Відео, на якому учні київської школи розігрують сценку, у якій демонструють відверту зневагу до «військового», є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни», — написав Оксен Лісовий.

Лісовий дзвонив директорці і вимагав провести внутрішнє розслідування, а також зібрати пояснення від усіх, хто брав у цьому участь.

«Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву. Має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних — ухвалені відповідні рішення. Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищає країну», — резюмував він.

Ювенальні поліцейські вже почали перевірку за фактом інциденту. Співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми «акторами».

Управління освіти Дарницької райдержадміністрації створило комісію, за результатами її роботи дадуть оцінку цього випадку.