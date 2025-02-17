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САУ Zuzana і снаряди до ППО. Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні

Автор:
Ліза Бровко
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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, у який увійшли боєприпаси, різні типи дронів, машини для розмінування і самохідні артилерійські установки Zuzana 2, котрі Берлін надає в партнерстві з Данією і Норвегією.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Ось що отримають Сили оборони України:

  • 56 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP);
  • боєкомплекти для танків Leopard 1;
  • боєприпаси для бойової машини піхоти Marder;
  • 41 тисяча снарядів для системи ППО Gepard;
  • снаряди для систем ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS;
  • шість САУ Zuzana 2;
  • 50 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • 2 тисячі боєприпасів калібру 122 мм;
  • 300 бойових дронів HF-1;
  • 51 дрон-розвідник Vector із запчастинами;
  • 245 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun;
  • 29 дронів-розвідників Songbird;
  • 14 дронів-розвідників Hornet XR;
  • дві машини для розмінування WISENT 1 із запчастинами;
  • 16 мінних тралів;
  • 645 лазерних далекомірів;
  • вісім транспортних засобів прикордонної охорони;
  • 74 тисячі патронів калібру 40 мм;
  • 100 кулеметів MG5;
  • 2 915 штурмових гвинтівок HK 416;
  • 900 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 64 високоточні гвинтівки HLR 338 з 314 тисячами патронів;
  • 160 гвинтівок CR 308;
  • 73 автомати АК-47;
  • понад 60 мільйонів набоїв для стрілецької зброї.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.

У вересні 2024-го Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для Бундесверу та українських Збройних сил. Йшлося про 17 систем IRIS-T для Києва на додачу до семи, які вже передали. Наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні нову систему ППО IRIS-T.