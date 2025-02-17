САУ Zuzana і снаряди до ППО. Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, у який увійшли боєприпаси, різні типи дронів, машини для розмінування і самохідні артилерійські установки Zuzana 2, котрі Берлін надає в партнерстві з Данією і Норвегією.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Ось що отримають Сили оборони України:

56 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP);

боєкомплекти для танків Leopard 1;

боєприпаси для бойової машини піхоти Marder;

41 тисяча снарядів для системи ППО Gepard;

снаряди для систем ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS;

шість САУ Zuzana 2;

50 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

2 тисячі боєприпасів калібру 122 мм;

300 бойових дронів HF-1;

51 дрон-розвідник Vector із запчастинами;

245 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun;

29 дронів-розвідників Songbird;

14 дронів-розвідників Hornet XR;

дві машини для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

16 мінних тралів;

645 лазерних далекомірів;

вісім транспортних засобів прикордонної охорони;

74 тисячі патронів калібру 40 мм;

100 кулеметів MG5;

2 915 штурмових гвинтівок HK 416;

900 штурмових гвинтівок MK 556;

64 високоточні гвинтівки HLR 338 з 314 тисячами патронів;

160 гвинтівок CR 308;

73 автомати АК-47;

понад 60 мільйонів набоїв для стрілецької зброї.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.

У вересні 2024-го Олаф Шольц підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T для Бундесверу та українських Збройних сил. Йшлося про 17 систем IRIS-T для Києва на додачу до семи, які вже передали. Наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні нову систему ППО IRIS-T.