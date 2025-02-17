Дрони СБУ та ССО атакували НПЗ та нафтоперекачувальну станцію у Краснодарському краї

Дрони Служби безпеки та Сил спецоперацій ЗСУ вдарили по підприємствах у Краснодарському краї Росії.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Під атакою опинились два важливі підприємства РФ, які працюють на ворожий військово-промисловий комплекс — Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція «Кропоткінська».

У районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада.

Цей завод включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн т на рік. У лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною $50 мільйонів.

Другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС «Кропоткінська». Це найбільша нафтоперекачувальна станція «Каспійського трубопровідного консорціуму» на території Росії. Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели з експлуатації. Зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції.

«Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції РФ є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонку Росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки РФ, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об’єкти продовжуватимуться», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.