Українська ППО збила 83 ворожих дрони із 147. Наслідки нічної атаки

У ніч проти 17 лютого російська армія атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО збила 83 ворожих дрони, ще 59 — втратила локаційно без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі окупанти запускали безпілотники з наступних напрямків у РФ: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Українська ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Наслідки атаки

Через атаки РФ на енергообʼєкти в Україні ввели екстрені відключення світла. Першочергово електроенергію відключатимуть у промислових споживачів та бізнесу.

Через атаку РФ постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

У чотирьох районах Київщини пошкоджені приватні будинки, автомобілі, цех та складські приміщення. У Бориспільському районі постраждала людина.

У Харкові, у Холодногірському районі, Shahed влучив у землю. У трьох жінок гостра реакція на стрес. Пошкоджено господарчу споруду та скління 14 приватних будинків. Через ворожий удар БпЛА у Салтівському районі пошкоджено скління будинку, без постраждалих.

У Зіньківській громаді Полтавської області уламками безпілотника пошкодило покрівлю приватного житлового будинку та поряд розташованої господарчої споруди. Влучань у критичну інфраструктуру не зафіксували.

У Запоріжжі атака пошкодила вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та 6 приватних будинках, відсутнє електропостачання у кількох житлових будинках.