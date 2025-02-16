Росія вночі атакувала ТЕС у Миколаєві — без тепла залишаються 46 тисяч абонентів

Росіяни вночі вдарили безпілотником по ТЕС у Миколаєві. Без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, у місті розгорнули 67 пунктів незламності, почали підключати три модульні котельні в закладах охорони здоров’я.
Усі відповідні служби ліквідують наслідки атаки та роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в домівки, школи та лікарні.
Шмигаль доручив провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання. Після неї запровадять додаткові заходи, щоб забезпечити теплом жителів міста.
- Зранку було відомо, що через ворожу атаку по Миколаєву виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури, а уламки пошкодили пʼять багатоквартирних будинків, магазини та офіси. Пожежу загасили — для цього залучали 11 одиниць спецтехніки та 58 людей. Постраждав один чоловік — його госпіталізували.