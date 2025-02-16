NYT: США можуть послабити санкції проти Білорусі, якщо країна звільнить політвʼязнів

Американські посадовці у середу, 12 лютого, приїздили в Білорусь на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Імовірно, США хочуть укласти угоду, де вони послаблять санкції, а Білорусь звільнить політвʼязнів.

Про це пише NYT.

Білорусь у середу, 12 лютого, звільнила трьох політвʼязнів, серед них був один американець.

Тоді ж вперше за пʼять років відбулася зустріч білоруського лідера з представниками Державного департаменту США. З американськими посадовцями також зустрівся керівник КДБ.

США представляли заступник помічника держсекретаря Крістофер Сміт і ще двоє американських посадовців, імен яких не називають.

Для NYT двоє джерел, які були на зустрічі американських посадовців із західними дипломатами у Вільнюсі (Литва), розповіли: Сміт каже, що в адміністрації Трампа думають над «великою угодою», за якою Лукашенко має погодитися звільнити «безліч» політвʼязнів, а США — послабити санкції проти білоруських банків та експорту калію, ключового інгредієнта добрив, основним виробником якого є Білорусь.

Видання зазначає, що Сміт, який керував політикою США щодо Білорусі і під час адміністрації Байдена, ще минулого року розпочав попередні дискусії з союзниками США щодо помʼякшення санкцій.

Він сказав, що запитав Лукашенка, чи готовий він зменшити репресії, і почув ствердну відповідь. Сміт сказав дипломатам, що ще одна важлива мета — дати Лукашенку «трохи перепочинку за межами орбіти впливу Росії».

Колишній глава зовнішньої розвідки Польщі Пьотр Кравчик, який працював з першою адміністрацією Трампа над ослабленням впливу Росії на Білорусь, сказав, що Білорусь є «частиною більш широкого американського підходу до Росії».

«Переговори з Білоруссю створюють додаткові важелі впливу для США, щоб сигналізувати Росії, що вони повинні бути уважнішими до американських аргументів», — вважає він.

За даними білоруської правозахисної групи «Вясна», наразі в Білорусі є 1 226 політв’язнів.

У липні 2024 року в Білорусі почав діяти закон про амністію, під який підпадають певні категорії політвʼязнів. Тоді ж почалися перші звільнення політвʼязнів з тюрем. Лукашенко за останні місяці звільнив понад 200 політвʼязнів, у тому числі двох американців.