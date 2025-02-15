RMF FM: Угорщина блокує відкриття переговорів про вступ України в ЄС

Угорщина не підтримала лист з умовами, що мали відкрити для України перемовний кластер щодо членства в Європейському Союзі.

Про це повідомляє RMF FM, посилаючись на слова дипломата ЄС.

Польща, яка головує в ЄС протягом першого півріччя 2025 року, 14 лютого презентувала лист з умовами відкриття перемовного кластера «Основи» для вступу України в блок. Документ мусять надіслати Україні, це мало б відкрити кластер у квітні.

У листі йдеться, зокрема, про підготовку й ухвалення Києвом двох дорожніх карт — про реформи у сферах верховенства права і державного управління. Як пише RMF FM, текст отримав широку підтримку партнерів, за винятком угорської делегації.

Вона висунула Україні додаткові умови — зокрема, створити план захисту національних меншин. З огляду на те, що для відправлення листа необхідна одностайність Брюсселю, дії Будапешту можуть затримати або навіть перешкодити процесу.

Щоб відкрити переговорний кластер, необхідні ще два рішення ЄС. Для їхнього ухвалення країни-партнери теж мають дійти згоди.