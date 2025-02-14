У Польщі двох росіян засудили на 5 років за шпигунство і зв’язок з «ПВК Вагнера»

Двоє громадян Росії 14 лютого отримали по 5,5 року тюрми за шпигунство на користь Москви та причетність до «ПВК Вагнера».

Про це повідомляє Reuters.

Олексія Т. і Андрія Г. заарештували у Варшаві в серпні 2023 року. Їх звинуватили в діях на користь іноземної розвідки й участі в міжнародному воєнізованому угрупованні, що готувало теракти.

За матеріалами справи, чоловіки розклеювали в Кракові та Варшаві плакати з QR-кодами, що ведуть на вебсайт «ПВК Вагнера» для вербування нових членів. Раніше засуджені вчиняли те саме у Франції та Німеччині, агітуючи мешканців проти політики влади країн. Адвокат Андрія Г. сказав, що його клієнт, імовірно, подаватиме апеляцію.

«Дії обвинувачених були спрямовані на створення соціальної напруги, зокрема на поширення серед польського суспільства думки, що найманці «ПВК Вагнера» вже перебувають у Польщі, а державні служби неефективні», — сказав речник окружного суду Кракова.

Західні посадовці вважають, що агенти РФ стоять за низкою злочинів по всій Європі. Йдеться про зломи й підпали на заводах і об’єктах критичної інфраструктури, напади та навіть змови з метою вбивства. Москва постійно заперечує свою причетність до цих подій.