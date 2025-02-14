Саудівська Аравія погодилася прийняти зустріч Трампа і Путіна

Саудівська Аравія погодилася провести саміт президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на своїй території.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.

Представники МЗС позитивно зреагували на телефонну розмову американського та російського лідерів, що відбулася 12 лютого.

«Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії й підтверджує свої постійні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру між Росією та Україною», — висловилися в міністерстві.

Там нагадали, що спадкоємний принц і премʼєр-міністр Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман у березні 2022 року висловив готовність допомогти в «політичному врегулюванні кризи».