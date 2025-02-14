Директора онлайн-казино Pin-Up затримали — його підозрюють у відмиванні грошей РФ

Директора онлайн-казино Pin-Up затримали — його підозрюють у відмиванні російських грошей.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Під час слідства правоохоронці встановили, що реальними власниками Pin-Up є громадяни РФ. Затриманому оголосили підозру в пособництві Росії.
Правоохоронці підтвердили, що онлайн-казино має звʼязки з представниками РФ і підсанкційними в Україні субʼєктами. Також встановили фінансові потоки, які підтримували російський бюджет і збройну агресію проти України. Окрім того, після перевірок ДБР підтвердило, що використання послуг цього казино негативно впливає на боєздатність української армії.
Під час розслідування слідчі встановили, що повʼязані з казино люди ведуть бізнес на території окупованої частини Луганської області — так наповнюють російський бюджет. А людина, яка безпосередньо контролює діяльність Pin-Up, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала російських ветеранів.
Саме ж онлайн-казино досі діє в Росії та на російських сайтах.
У межах цієї справи вже повідомили про підозру голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому та іншому учаснику КРАІЛ за пособництво Росії. Також підозри повідомили номінальному власнику онлайн-казино Pin-Up.
- 4 січня президент Зеленський підписав законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ і посилення контролю на гральному ринку. До 1 квітня 2025 року замість нього мають утворити новий уповноважений орган і визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.