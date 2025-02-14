СБУ затримала підозрюваного в корегуванні ударів по військових у Миколаєві

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Миколаєві 35-річного чоловіка, якого називає рецидивістом і агентом російської ФСБ. Його підозрюють у корегуванні авіаударів по Силах оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, до початку повномасштабної війни чоловік відбував покарання за тяжкі злочини у виправній установі в Херсоні. Коли місто окупували, росіяни перевели вʼязня до однієї з колоній на території Росії і там завербували.

За вказівкою з ФСБ чоловік приїхав до Миколаєва через треті країни та почав виконувати завдання окупантів. Контррозвідники викрили фігуранта ще на початковому етапі його розвідактивності.

Окупантів цікавилися місця найбільшого зосередження українських військових і техніки в Миколаєві. Щоб дізнатися це, підозрюваний обходив місцевість, де приховано фотографував локації ймовірного перебування українських бійців. У знайомих під час побутових розмов випитував потрібну йому інформацію.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ. Йому загрожує до 12 років тюрми. Також фігуранту можуть додатково кваліфікувати державну зраду.