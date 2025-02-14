Росія запустила по Україні 133 дрони за ніч. Ось результати роботи ППО

У ніч на 14 лютого сили ППО знищили в небі над Україною 73 російські ударні дрони Shahed. Ще 58 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені — не досягли цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила по Україні 133 БпЛА — ударні та імітаційні — з напрямків Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталов і Приморсько-Ахтарськ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.