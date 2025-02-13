ППО збила 85 дронів зі 140. Деталі масованої атаки

У ніч на 13 лютого українська ППО збила 85 російських дронів різних типів. Ще 52 безпілотники були локаційно втрачені та не досягли цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом російські війська запустили 140 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
Дрони збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
На Одещині, в Ізмаїльському районі, через дронову атаку постраждала жінка — вона дістала уламкове поранення стегна, зараз у лікарні в стані середньої важкості. Пошкоджена припортова інфраструктура і недіючий навчальний заклад.