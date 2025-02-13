ППО збила 85 дронів зі 140. Деталі масованої атаки

У ніч на 13 лютого українська ППО збила 85 російських дронів різних типів. Ще 52 безпілотники були локаційно втрачені та не досягли цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Загалом російські війська запустили 140 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Дрони збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

На Одещині, в Ізмаїльському районі, через дронову атаку постраждала жінка — вона дістала уламкове поранення стегна, зараз у лікарні в стані середньої важкості. Пошкоджена припортова інфраструктура і недіючий навчальний заклад.