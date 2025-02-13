Європа готова зміцнювати підтримку України та вимагає участі в переговорах — заява «Веймар+»

Україна і Європа повинні бути частиною будь-яких переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Про це йдеться в оприлюдненій 12 лютого заяві країн групи «Веймар+» за підсумками зустрічі в Парижі.

Міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу в заяві підкреслили, що готові зміцнювати підтримку України й віддані її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії.

«Ми поділяємо мету подальшої підтримки України, допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників. Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах», — йдеться в заяві.

У заяві підкреслили, що Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки, а справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки.