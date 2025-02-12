Українці вибороли 16 медалей у зимових видах спорту на Іграх нескорених

Українські ветерани та військові на Іграх нескорених — 2025 у Канаді вибороли 16 медалей у п’яти зимових видах спорту. Йдеться про 6 золотих і по пʼять срібних та бронзових медалей.

Про це повідомляють Міністерство молоді та спорту України та Invictus Games: Team Ukraine.

Українські спортсмени спробували свої сили в гірськолижному спорті, сноубордингу, біатлоні та скелетоні, лижних перегонах. Щодо останнього, то там всі три призових місця отримали українці: перше місце посів Володимир Марченко, друге — Ярослав Шаркий, а третє — Валерій Одайник.

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Золото для України здобули:

Біатлон:

Олег Омельчук (категорія IBI4 — Open) — змагання серед спортсменів із різним ступенем уражень.

Руслан Сергійчук (категорія IBI3 — Visually Impaired) — змагання серед спортсменів із порушеннями зору, які виступають разом із гайдами.

Лижні перегони:

Анатолій Бирко (категорія INO4 — Open) — відкрита категорія для спортсменів із різним ступенем уражень.

Володимир Марченко (категорія INO2 — Standing Ski) — змагання серед спортсменів, які можуть стояти, але мають порушення опорно-рухового апарату.

Гірськолижний спорт:

Сергій Гордієвич (категорія IAS1 — Sit Ski) — змагання серед спортсменів, які змагаються сидячи через порушення опорно-рухового апарату.

Кожен учасник збірної взяв участь щонайменше в одному з пʼяти зимових видів спорту, хоча на початку січня більшість із них ще ніколи не стояла на лижах чи сноуборді, розповіла українська команда Ігор нескорених.

Invictus Games (Ігри нескорених) — це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які дістали поранення чи захворювання під час виконання бойових завдань. Ігри започаткував британський принц Гаррі, герцог Сассекський, у 2014 році.





