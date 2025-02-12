У Німеччині суд дозволив екстрадицію українця — той не хотів повертатися через мобілізацію

Федеральний верховний суд Німеччини дозволив екстрадицію громадянина України. Він не хотів повертатися, аргументуючи це тим, що в Україні його мобілізують.

Про це передає MDR.

Правоохоронні органи України звернулися з запитом про екстрадицію чоловіка, який, за їхньою інформацією, втік з України до Німеччини. Чоловіка звинуватили в тому, що під час забору крові в лікарні він погрожував поліцейському і напав на нього.

Коли в Німеччині його взяли під варту, він відмовлявся повертатися в Україну. Казав, що «з власних міркувань не хотів вбивати людей», маючи на увазі небажання йти на військову службу.

Однак німецький суд вирішив, що відмова від військової служби через переконання — це не перешкода для екстрадиції, якщо держава, куди його повертають, перебуває у стані війни.