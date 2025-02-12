Верховний лідер Ірану помилував журналісток, які висвітлювали смерть Махси Аміні

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї помилував двох журналісток — Нілуфар Хамеді та Елахе Мохаммаді, які висвітлювали смерть Махси Аміні. Остання померла у 2022 році після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб.

Про це передає AP.

Журналістка Нілуфар Хамеді, яка повідомила про смерть Махси Аміні, й Елахе Мохаммаді, котра написала про похорон Аміні, були в переліку помилуваних аятолою. Раніше Алі Хаменеї виносив рішення про помилування в лютневу річницю Ісламської революції 1979 року.

У 2023 році журналісток засудили до семи та шести років позбавлення волі за кількома звинуваченнями, зокрема у співпраці з урядом США та пропаганді проти системи. Вони тимчасово вийшли на волю в січні 2024 року і чекали на наступне рішення суду.

Махса Аміні померла під вартою після затримання поліцією моралі Ірану за нібито порушення суворих правил носіння хіджабу. Офіційна версія смерті — хвороба, тоді як експерт ООН з прав людини сказав, що жінка померла «через побиття» поліцейськими.

Після похорону Махси Аміни в Ірані спалахнули масові протести. Вони досить швидко переросли в антиурядові повстання. Силовики на це відповіли жорстокими затриманнями і застосуванням надмірної сили.

Нілуфар Хамеді сфотографувала батька й бабусю Аміні, які втішали одне одного в обіймах, коли дізналися, що їхня Махси померла, й опублікувала фото з підписом: «Чорна траурна сукня стала нашим національним прапором». Елахе Мохаммаді написала про похорони Аміні в її рідному місті Саккез. Вона описала, як сотні присутніх вигукували: «Жінка, життя, свобода».