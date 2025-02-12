Зеленський розповів, що під час замаху на нього загинули люди з Офісу президента

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час одного із замахів на нього загинули люди з Офісу президента.

Про це він сказав під час інтерв’ю для The Guardian.

Президент розповів, що на початку повномасштабного вторгнення, коли російські окупанти окупували частину України, зокрема Київської області, Кремль намагався схилити Банкову погодитися на ультиматум Володимира Путіна. Ішлося про пропозицію, дуже схожу на Мінські домовленості, але ще жорсткішу.

«Був тиск із різних боків. Були люди, які хотіли [мене] вбити, були постріли. Загинули деякі люди тут, усередині нашого Офісу», — заявив Зеленський.

Замахи на Зеленського

У травні 2022 року глава держави заявляв про 10 замахів на його життя. У березні 2024 року Зеленський казав, що кількість замахів вже переросла попередню в 10 разів.

У квітні 2024 року в Польщі затримали агента, який співпрацював з воєнною розвідкою РФ (ГРУ) і допомагав готувати замах на Зеленського під час його візиту до Польщі.