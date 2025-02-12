ГУР і ЗСУ провели кібератаку проти головного підрядника російського «Газпрому»

Кіберфахівці ГУР і ЗСУ 7—8 лютого здійснили успішну кібероперацію проти головного підрядника російського «Газпрому».

Про це повідомили джерела «Бабеля».

Під атакою опинились компанія «Газстройпром», яка бере участь в забезпеченні російської агресії проти України.

Крім того, удару зазнали ще 22 підприємства, що надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури Росії.

Зокрема, мова про «Газпром-автоматизація», «ГСП-комплектація», «Інфосервіс регіон», «Вектор восток», «ССК газрегіон», «ГСП центр», «ГСП-сервіс», «ГСП-технології», «ГСП-механізація», «ГСП-нефтегазпереработка», «ГСП-переработка», «ГСП-ГСМ», «ГСП-1», «ГСП-2», «ГСП-4», «ГСП-5», «ГСП-6», «ГСП-7», «Сфера-групп», «ГСП-інвестиції», «Газстройпром-автотранспортноє прєдпріятіє»», «ГСП-фінанс».

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Загалом з ладу вивели понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів, знищили файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 млн гігабайт, або 2 000 терабайт. Непридатними для роботи залишились понад 10 тисяч комп’ютерів співробітників критично важливих російських підприємств. Робота всіх систем і сервісів — зупинена.

Як наголосили джерела, збитки, завдані компаніям, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів.