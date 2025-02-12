ППО збила шість балістичних ракет і 71 дрон

У ніч проти 12 лютого росіяни атакували Україну дронами та ракетами. ППО збила майже 130 цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, росіяни атакували Київ і Кривий Ріг балістичними ракетами «Іскандер-М» (зенітними керованими С-400). Було здійснено шість пусків із Брянської області та один із Криму.

Також ворог запустив 123 дрони. З них збили 71 безпілотник у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг), Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Зокрема, у Києві через атаку загинула одна людина, а четверо постраждали. У кількох районах столиці спалахнули пожежі.