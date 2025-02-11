В Україні припинили формувати нові бригади.

Про це в інтервʼю для «Ми — Україна» повідомив заступник керівника Офісу президента України та екскомандир 93 бригади «Холодний Яр» Павло Паліса, посилаючись на рішення Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, основні зусилля зараз зосередять на тому, щоб доукомплектувати ті бригади, що вже є та які вже працюють у зоні бойових дій. У контексті новостворених бригад триватиме підготовка з «врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази».

Що передувало

У березні 2024 року почали формувати 155 ОМБр імені Анни Київської. Це був перший раз, коли формували та озброювали з нуля нову бригаду разом з іноземною країною в стислі терміни.

Журналіст Юрій Бутусов 31 грудня 2024 року заявив, що в період з березня по листопад 1 700 військових зі 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської самовільно залишили службу. Він також зазначив, що в жовтні, коли бригада поїхала на навчання у Францію, зі служби втекли ще 50 бійців.

Тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що не спостерігав масових випадків, коли військові 155 ОМБр залишали бойові позиції.

«Натомість спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників дорівнює випадкам дезертирства», — наголосив він.

Водночас він визнав, що новостворена бригада стикнулася з рядом проблем, зокрема з низькою ефективністю і мотивацією командирів середньої ланки.

Він зауважив, що коли бригаду формували, то було «формальне ставлення» з боку відповідальних посадовців. Йдеться про неналежне управління і контроль за всім процесом, помилки під час комплектування та не завжди виважені рішення в управлінні особовим складом, недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном, а також запізнілу реакцію вищого командування на поточні проблеми.

На початку січня правоохоронці затримали командира однієї з рот 155 ОМБр — він начебто не лише сам самовільно залишив частину, але й підбурив на це своїх бійців.

Пізніше затримали вже колишнього командира 155 ОМБр Дмитра Рюмшина. За версією слідства, він не інформував органи досудового розслідування про факти СЗЧ, хоча про них йому доповідали не лише усно, але й писали рапорти.