Зеленський пропонуватиме Путіну обміняти Курщину на окуповані території України

Президент Володимир Зеленський може запропонувати обміняти підконтрольні Києву території Курської області РФ на окуповані території України.

Про це Зеленський заявив в інтервʼю The Guardian.

Зеленський не знає, які саме території Україна намагатиметься повернути першочергово. Однак запевнив, що «всі наші території важливі, тут немає пріоритету».

За його словами, така пропозиція можлива, якщо США вдасться змусити Росію погодитися на перемовини про завершення війни. Сам Зеленський готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна могла виступати на них із «позиції сили».

Позиція України в Курській області Росії критично важлива для будь-яких майбутніх переговорів. Раніше Зеленський казав, що Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу про завершення війни.

Курська операція

Курська операція розпочалась 6 серпня 2024 року — спершу про це писали російські телеграм-канали та «воєнкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Під контролем України було понад 1 000 км² і 100 населених пунктів цього регіону. Однак зараз, за даними західних аналітиків і медіа, Росія повернула собі низку захоплених територій.

У жовтні стало відомо, що на Курщину прибули перші солдати з КНДР. Йшлося приблизно про 12 тисяч військових, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Генштаб 6 лютого відзвітував, що за час проведення операції загальні втрати ворога становили майже 40 тисяч людей, з них понад 16 тисяч убитими.