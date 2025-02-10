Убивство на АЗС у Києві. Підозрюваного направлять на примусове лікування до психлікарні

Чоловіка, який, за версією слідства, у вересні минулого року застрелив пенсіонера на заправці в Києві, направлять на примусове лікування до психіатричної лікарні із суворим наглядом. Зараз він перебуває під вартою у спеціалізованому медзакладі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Під час судово-медичної експертизи встановили, що 41-річний чоловік ні під час вбивства пенсіонера, ні зараз не може усвідомлювати своїх дій та контролювати їх.

Правоохоронці зʼясували, що з 2012 року він періодично лікувався в медичних закладах, де надають психіатричну допомогу.

Що передувало

За даними слідства, вранці 18 вересня на АЗС на Кільцевій дорозі чоловік з гладкоствольною рушницею марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у свій автомобіль Honda Accord.

Після короткого діалогу підозрюваний вистрелив у голову власника машини, після чого забрав ключі від автівки, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину.

Згодом його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів.

Під час обшуків у фігуранта вдома вилучили корпус гранати Ф-1 і запал, також знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоровʼя з виключенням з військового обліку.

Після того його відправили під варту. Тоді прокурори зазначали, що підозрюваний не дає жодних свідчень та не пояснює мотивів своїх вчинків.